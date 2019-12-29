Народный артист СССР при жизни всегда уделял много внимания противоположному полу. Недавно журналисты узнали о том, что у Олега Табакова был бурный роман с одной из студенток.

Народный артист СССР при жизни всегда уделял много внимания противоположному полу. Недавно журналисты узнали о том, что у Олега Табакова был "бурный роман" с одной из студенток.В середине декабря в Москве состоялась церемония вручения премии Lady Universe-2019. Мероприятие прошло в концертном зале Soulfullloft. Важное событие посетили такие знаменитости, как певица Анита Цой, актер Станислав Садальский и артистка Ольга Спиркина.В беседе с корреспондентом Станислав Садальский рассказал, что состоит в близких отношениях с худруком Школы "Останкино-ТВ". "Она поведала мне тайны из своей прошлой жизни. Раскрывать все секреты не буду, скажу лишь, что касались они ее личных отношений с безвременно ушедшим Олегом Табаковым", – поделился актер.Позднее близкая знакомая Ольги Спиркиной подтвердила, что в прошлом актриса действительно состояла в романтических отношениях с . Она была одной из студенток ГИТИСа, где преподавал народный артист.21 Мар 2018 в 4:21 PDT"У Ольги и Олега Палыча был бурный роман. Она училась на курсе Табакова в ГИТИСе, где он и выделил красавицу среди других студенток. Ни для кого не секрет, что Табаков всегда любил женский пол, и Оле он оказывал недвусмысленные знаки внимания", – приводит ее слова "".Напомним, состоял в браке с заслуженный артисткой Людмилой Крыловой с 1959 по 1994 год. У пары есть двое детей: сын Антон и дочь Александра. Со второй супругой, актрисой Мариной Зудиной, Олег Табаков прожил более 20 лет. Жена подарила артисту двоих детей: сына Павла и дочь Марию.