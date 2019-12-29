Галина Борисовна Волчек никогда не скрывала своих еврейских корней. Но придерживалась при этом христианских традиций.

Галина Борисовна Волчек никогда не скрывала своих еврейских корней. Но придерживалась при этом христианских традиций.От рождения Волчек была Галиной Беровной. Ее отец – Бер Израилевич Волчек, а мама – Вера Исааковна Маймина."Но еврейской культуры, ни языка идиш или иврит я не знаю, – принавалась Галина Волчек. – Воспитывала меня русская няня, я слышала от нее слова "Троица", "Красная горка" и тому подобное. Еды еврейской в нашем доме никто никогда не делал. Я ни разу не заходила в синагогу, не знала той культуры, которую представлял Михоэлс – его убили, когда мне было 15 лет. Но я никогда не отрекалась от своего еврейского происхождения".При этом православие было ей ментально ближе. Именно поэтому вечером 28 декабря отпевали в храме Софии Премудрости Божией, что напротив Кремля. Там, же где в свое время отпевали других выходецев "Современника": Олега Табакова, Аллу Покровскую, Виктора Гвоздицкого. Службу вел настоятель – протоиерей Владимир Волгин.26 Дек 2019 в 9:09 PSTПохоронят худрука "Современника" на Новодевичьем кладбище возле бывшего мужа – Евгения Евстигнеева. Как говорят, на могиле Галины Беровны поставят на первое время простой деревянный крест, а спустя год там появится и памятник.