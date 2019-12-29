В Казахстане продолжается расследование по факту ЧП с самолетом, который упал в районе аэропорта Алма-Аты. Предварительные итоги объявят в январе.

В Казахстане продолжается расследование по факту ЧП с самолетом, который упал в районе аэропорта Алма-Аты. Предварительные итоги объявят в январе.Записи черных ящиков расшифруют эксперты Межгосударственного авиакомитета в Москве. Жертвами трагедии стали 12 человек, десятки находятся в больницах, в том числе шестеро детей. По словам медиков, их уже выписали из реанимации. Все они находятся в профильных отделениях.Состояние тяжело пострадавших удалось стабилизировать. Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена. Для пассажиров, которым пришлось сдать билеты, организован дополнительный поезд в столицу Казахстана.