Московский ЦСКА добился сухой победы в матче регулярки Континентальной хоккейной лиги против подольского Витязя. Встреча проходила на ЦСКА-Арене в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хоккеистов столичного клуба.

Московский ЦСКА добился сухой победы в матче "регулярки" Континентальной хоккейной лиги против подольского "Витязя". Встреча проходила на "ЦСКА-Арене" в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хоккеистов столичного клуба.Команды почти два периода обходились без заброшенных шайб. Лишь на 39 минуте "армеец" Сергей Калинин открыл счет. Уже в заключительную 10-минутку Кирилл Капризов и Никита Нестеров довели дело до уверенной победы.Благодаря этой победе ЦСКА вернул себе первую строчку Западной конференции, с 61 баллом сместив на вторую позицию петербургский СКА (60). "Витязь" же остался с 47 баллами на восьмом месте Запада. Для клуба из Подмосковья это третье поражение кряду.В параллельных матчах КХЛ были зафиксированы следующие результаты: "Торпедо" – "Динамо" Рига (5:2), "Нефтехимик" – "Авангард" (2:6), "Сочи" – "Йокерит" (4:3).