29.12.2019

2019-12-29 14:40:04

Даже техника протестует. На Александровской свалке опрокинулись мусоровозы

В социальной сети «ВКонтакте» появилась фотографии с места аварий, случившегося в Александрове. На мусорном полигоне опрокинулись два мусоровоза. Видимо, аварии произошли по неосторожности водителей. С поднятым кузовом у самосвалов очень высоко находится центр тяжести. Достаточно одному колесу провалится и он может оказаться на боку. Жители утверждают, что мусор распределяют не равномерно, и в некоторых местах образуются ямы, на которые и натолкнулись мусоровозы.

Напомним, недавно Активисты Владимирской области своими силами провели суточный мониторинг количество московского мусора. В результате, за один день было зафиксировано около сотни мусоровозов, въехавших на свалку. Итоги мониторинга опубликованы в социальных сетях. Данные, собранные неравнодушными жителями, впечатляющие.

(Фото: Александров.Свалка.net.)