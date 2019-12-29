Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом должен состояться 29 декабря. Об этом он заявил в субботу, 28 декабря в общения с журналистами в Ивано-Франковской области. Должен быть обмен. Завтра. Мы ждем этого, — сказал Зеленский журналистам.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом должен состояться 29 декабря. Об этом он заявил в субботу, 28 декабря в общения с журналистами в Ивано-Франковской области."Должен быть обмен. Завтра. Мы ждем этого", — приводит слова Зеленского "Интерфакс".Правда, по его словам, пока не полностью завершена верификация списков удерживаемых людей.Ранее в субботу уполномоченный по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова сообщила, что обмен пройдет по формуле "всех установленных на всех установленных". Донецк и Луганск передадут Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников, указала она.Как ожидается, обмен пройдет в районе пункта въезда-выезда "Майорское" на линии соприкосновения в Донбассе, пишет ТАСС.Об обмене пленными до Нового года договорились лидеры "нормандской четверки" в итоговом коммюнике саммита в Париже 9 декабря. Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце 2017 года.