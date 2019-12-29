Лица, удерживаемые в ДНР и ЛНР в результате конфликта в Донбассе, доставлены к месту обмена, сообщает телеканал Россия 24. Задержанные находились в исправительных учреждениях и сегодня могут быть обменяны на лиц, задержанных украинской стороной по принципу 87 на 55.

Лица, удерживаемые в ДНР и ЛНР в результате конфликта в Донбассе, доставлены к месту обмена, сообщает телеканал "Россия 24". Задержанные находились в исправительных учреждениях и сегодня могут быть переданы украинской стороне по принципу "87 на 55".Обмен должен состояться сегодня днем, это первая процедура обмена за два года. Она пройдет в районе контрольного пункта въезда-выезда под Горловкой.Трое задержанных украинской стороной бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", заявленные в списках на обмен, пока находятся в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Активисты с ночи блокируют выезды из этого учреждения. Хотя еще вчера Киевский апелляционный суд смягчил задержанным меру пресечения на личное поручительство. В киевской полиции заявляют, что ситуация у здания СИЗО спокойная, столкновений не было.Несмотря на изменение меры пресечения, планируется продолжить судебное разбирательство по делу "беркутовцев", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Задержанные по-прежнему будут обязаны являться в суд по первому вызову.На спецподразделение "Беркут" прежними украинскими властями была возложена ответственность за гибель людей во время протестов на майдане Незалежности 21 ноября 2013 года. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.