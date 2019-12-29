Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проститься с подругой. Она сообщила, что смерть режиссера Галины Волчек стала для нее большим ударом.

Советский и российский тренер по фигурному катанию ТатьянаТарасова приехала проститься с подругой. Она сообщила, что смертьрежиссера Галины Волчекстала для нее большим ударом.В Москве, в театре "Современник", прощаются с актрисой,режиссером Галиной Волчек. Толпы людей несут цветы, чтобы оставить их у гробазнаменитости, поклониться в пояс.Среди прочих возложить срезы к ногам худрука "Современника" пришлаТатьяна Тарасова. Она сказала несколько слов со сцены. Знаменитость не моглаунять дрожь в теле и голосе, казалось, что она вот-вот разрыдается.По словам Тарасовой, Волчек умела дружить. Она к каждому человекумогла найти подход. Татьяна Анатольевна призналась, что в трудные минуты всегдабежала за утешением к Галине Борисовне."Мне очень повезло, я разделяла с ней все. Я всегда с нейсоглашалась. Как она любила своих артистов, как ими гордилась! Нет никакихслов. Только 19-го (декабря – Прим.ред) мы справляли ее день рождения. Она быладобродушная, веселая. Прости нас, что мы не видели тогда, что ты уже болела.Спасибо тебе Галя за мою лично жизнь, за жизнь каждого из нас", – цитируетТатьяну Тарасову .После Татьяна Анатольевна вспомнила, что во время празднованиядня рождения заметила странность за . Артистка, по словам тренера,кашляла очень сильно. К сожалению, внимание на этот симптом тяжелой болезни тогда никто не обратил.26 Дек 2019 в 10:26 PSTХудожественный руководитель театра "Современник"скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерлаот отека головного мозга и легких. До кончины она несколько дней находилась налечении в Боткинской больнице с воспалением легких.