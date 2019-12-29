МВД по Крыму сообщило, что водитель автобуса Фольксваген, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Алушты, совершил наезд на грузовик МАН.

МВД по Крыму сообщило, что водитель автобуса "Фольксваген", двигаясь со стороны Симферополя в направлении Алушты, совершил наезд на грузовик МАН.В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе водитель. Все пострадавшие доставлены в Алуштинскую городскую больницу. Четверо из восьми пострадавших находятся в реанимации, еще четверо – с ушибами в общей палате.Микроавтобус весь целый, за исключением передней части, передает ТАСС.Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что среди пострадавших есть жители других регионов России. Всем экстренным службам даны распоряжения оказать любую помощь родственникам пострадавших, если они приедут.По словам Огневой, водитель микроавтобуса мог не заметить стоявший на дороге грузовик.