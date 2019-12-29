На трассе Москва-Архангельск в Верховажском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Пресс-служба УМВД России по Вологодской области сообщила, что на трассе Москва-Архангельск в Верховажском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем, выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем, передает "Интерфакс".Водитель автомобиля, который выехал на встречную полосу, и его пассажир доставлены в больницу. Четыре пассажира второго автомобиля – двое мужчин и две женщины – погибли.