Бывший главный тренер московского Спартака Олег Кононов может возобновить карьеру в футбольном чемпионате Белоруссии. В настоящий момент он ведет переговоры с брестским Динамо.

Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов может возобновить карьеру в футбольном чемпионате Белоруссии. В настоящий момент он ведет переговоры с брестским "Динамо".О контактах Кононова с белорусским клубом сообщил "Белорусский футбол" в одной из своих соцсетей. По информации издания, 28 декабря специалист прибыл в Брест.Напомним, что Кононов стал главным тренером "Спартака" в ноябре 2018 года. Однако уже в сентябре 2019 года специалист был уволен со своего поста.