Новый год – семейный праздник. Поэтому ведущая Елена Малышева решила собрать всех близких за праздничным столом.

Новый год – семейный праздник. Поэтому ведущая Елена Малышева решила собрать всех близких за праздничным столом.По словам звезды, родители являются главными людьми в ее жизни. К сожалению, она давно похоронила отца. Но с матерью доктора все в порядке, не считая проблем со здоровьем. "Я счастлива, что жива мама, нельзя сказать, что здорова, но жива", – поделилась врач-терапевт.Помимо родительницы, Малышева пригласила на празднование детей и внуков. Каждый год члены большой семьи проводят один и тот же ритуал, соблюдая все традиции. Они пишут планы на будущий год и запечатывают в большой конверт."Конверты предыдущего года мы вскрываем первого января и проверяем, кто что выполнил, а кто нет. Хочу сказать, что я десять лет писала, что мне надо похудеть, и похудела только через десять лет", – призналась кардиолог.24 Дек 2019 в 10:57 PSTКроме того, Елена рассказала, что не заморачивается на счет меню для новогоднего стола. Самое главное для нее – обнять своих близких, а еда – дело второстепенное."Сейчас такое время, когда все можно купить, мы не убиваемся из-за этого — не в этом суть", – объяснила телеведущая.