Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде. Напомним, на счету у Федора ..

Российский боец Федор Емельяненко одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Он нокаутировал соперника уже в первом раунде.Напомним, на счету у Федора Емельяненко 45 боев, причем 38 из них завершились в его пользу. Представители спортсмена сообщили, что он проведет еще два поединка, прежде чем завершит карьеру. Следующий бой состоится летом 2020 года в Европе, передает издание "Известия".