В японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном. Поединок завершился досрочной победой 43-летнего россиянина в первом раунде.

В японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном. Поединок завершился досрочной победой 43-летнего россиянина в первом раунде.Емельяненко гораздо активнее начал бой. Его соперник был вынужден большей частью защищаться. Федор провел несколько мощных ударов. Один из них привел к нокауту и досрочной победе россиянина.Fedor with the walk-off KO! #BellatorJapan pic.twitter.com/Wg6Ge4gEgu— Bellator MMA (@BellatorMMA) December 29, 2019Как ранее сообщил глава Bellator Скотт Кокер, Емельяненко в своем заключительном турне должен провести еще два боя – в Европе и России. Таким образом, это было последнее выступление легендарного российского спортсмена в Японии, где он начал карьеру и провел больше половины боев.На счету Последнего императора 39 побед и шесть поражений. Еще один поединок был признан несостоявшимся. Джексон имеет в активе 38 побед при 14 проигрышах.