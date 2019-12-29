Яна Рудковская работает днями напролет. Напряженный график сильно сказывается на эмоциальном состоянии продюсера. Недавно телеведущая сорвалась прямо на съемочной площадке.

Яна Рудковская работает днями напролет. Напряженный график сильно сказывается на эмоциальном состоянии продюсера. Недавно телеведущая сорвалась прямо на съемочной площадке.В новом выпуске шоу "ЯнаСупер" продюсер показала, как готовится к празднованию Нового года. Для украшения дома она наняла целую команду специалистов.Однако, как выяснилось, декораторы некачественно выполнили работу. Вернувшийсь в особняк, Яна Рудковская была шокирована: в доме находилось много людей, комнаты были заставлены коробками, а елка так и не была украшена.Телеведущая обрушилась с критикой на работников. "А зачем надо было столько коробок? Вы зачем их приперли, я дом свой не узнала. Как это теперь все убрать? Зачем мне тут склад устраивать?", – разозлилась звезда.Возмущенная потребовала немедленно привести все в порядок. "Это мой дом! Вы можете аккуратно все делать? Вы не в офисе, не в аэропорту и не в общественном туалете. Тут все – произведение искусства!", – цитирует продюсера .28 Дек 2019 в 7:45 PSTПосле этого телеведущая отправилась искать главного декоратора. Между женщинами состоялся напряженный разговор. заявила, что хочет уже сейчас увидеть результат. Работница пообещала исправить все в течение двух часов.