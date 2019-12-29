Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. В субботу, 28 декабря, фигуристки должны продемонстрировать произвольную программу.

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. В субботу, 28 декабря, фигуристки должны продемонстрировать произвольную программу.Об отказе от участия в турнире подопечной канадского тренера Брайана Орсера стало известно после того, как был опубликован список спортсменок на старт, сообщает ТАСС. Медведева в нем отсутствовала.В четверг 20-летняя фигуристка столкнулась с проблемами в экипировке: у нее были повреждены коньки. Она приобрела новые, но выступать в них не стала, предпочтя им поврежденные. В короткой программе она набрала 71,08 балла, что позволило ей занимать пятое место перед исполнением произвольной программы.