Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко признался, что рассчитывал провести часть боя с американцем Куинтом Джексоном в партере. Однако его соперник двигался по рингу гораздо медленнее россиянина, поэтому он решил заканчивать бой в стойке.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко признался, что рассчитывал провести часть боя с американцем Куинтом Джексоном в партере. Однако его соперник двигался по рингу гораздо медленнее россиянина, поэтому он решил заканчивать бой в стойке."Очень рад, что удалось победить. Часть поединка планировал провести лежа. Когда же мы начали двигаться в ринге, я почувствовал, что гораздо быстрее перемещаюсь. Не было смысла переводить бой в партер", – цитирует Емельяненко-старшего MMAFightingonSBN.Также 43-летний боец ответил на вопрос, не считает ли он действия судьи, остановившего поединок в первом раунде, поспешными. "Я думаю, бой вовремя остановили. Я его мог жестко добить", – отметил спортсмен.Vintage Fedor performance against Rampage (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/wARMH8jZns— ESPN MMA (@espnmma) December 29, 2019Напомним, что Емельяненко 29 декабря на турнире Bellator в Японии нокаутировал Джексона в первом раунде. Впереди россиянина ожидают два боя – в Японии и России. После этого Последний император планирует завершить профессиональную карьеру.