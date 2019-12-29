Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, победивший 29 декабря в Японии американца Куинтона Джексона на турнире Bellator, получил травму. У россиянина оказалась повреждена нога. Об этом сообщил представитель его команды.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, победивший 29 декабря в Японии американца Куинтона Джексона на турнире Bellator, получил травму. У россиянина оказалась повреждена нога. Об этом сообщил представитель его команды."Федор получил травму ноги при ударе, когда Джексон защитился. Он немного хромает. Думаем, травма незначительна, есть гематома", – цитирует ТАСС помощника Емельяненко-старшего.Напомним, что российский боец в первом раунде нокаутировал Джексона, досрочно завершив бой. Емельяненко осталось провести поединки в Европе и России, чтобы завершить карьеру.Vintage Fedor performance against Rampage (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/wARMH8jZns— ESPN MMA (@espnmma) December 29, 2019