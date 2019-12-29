Худрука театра Современник Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами. Попрощаться с ней пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Худрука театра "Современник" Галину Волчек проводили в последний путь аплодисментами. Попрощаться с ней пришли министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Портрет Волчек выставили в зрительном зале, под музыку на экране сменялись кадры с великой актрисой. На сцене лежали сотни букетов от близких, друзей и поклонников. Зал даже приблизительно не смог вместить тех, кто хотел прийти. Так "Современник" жил и будет жить, заметил Сергей Гармаш, передает ТАСС.После прощания и гражданской панихиды народную артистку похоронят на Новодевичьем кладбище. Могила Волчек будет находиться рядом с могилой режиссера Марка Захарова — на участке номер 5. Рядом похоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.Галина Бориисовна Воолчек (урожденная Беровна) родилась в Москве в 1933 году. Стала главным режиссером театра "Современник" в 1972 году. С 1989 года она была художественным руководителем театра. В кино Волчек известна ролями в фильмах "Дон Кихот", "Осенний марафон", "Берегись автомобиля", "Русалочка" и "Тевье-молочник". Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством»". Лауреат Государственной премии СССР (1967) и Премии Президента РФ (2002).