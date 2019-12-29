ЧП в цирке: во время представления во Владивостоке с большой высоты сорвалась воздушная гимнастка. Пострадавшую унесли с арены, после чего ее эвакуировала прибывшая по вызову бригада скорой медицинского помощи.

В Сети появилось видео инцидента с участием воздушной гимнастки, произошедшего во время выступления во Владивостоке.На записи видно, как девушка, выполнявшая номер, не удержалась и сорвалась вниз. По данным местных СМИ, высота, с которой упала артистка, составляла около шести метров.Пострадавшую унесли за кулисы, откуда ее забрали прибывшие по вызову сотрудники бригады скорой медицинской помощи, эвакуировавшие девушку в больницу.В настоящее время сведений о состоянии гимнастки пока не поступало.Отметим, что накануне похожий случай произошел в Тольятти, где артист во время выступления упал с каната. ЧП снял на видео один из очевидцев.