Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк.

Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.Годовалая Мила появилась на публике по окончании ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором Петр Чернышев исполняет одну из главных партий. По завершении представления Навка объявила зрителям, что в зале находится дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед. Отец проехался по льду с девочкой на руках. Публика устроила артистам овацию, аплодисменты долго не смолкали, а Чернышев подбрасывал малышку в воздух.Татьяна Навка пожелала всем здоровья и счастья в Новом году и напомнила о необходимости веры в подарки от Деда Мороза, веры в чудо и все то, что помогает делать этот мир "немножечко добрее".Это первое появление дочери Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк на публике. Ранее она появилась на обложке глянцевого журнала вместе с родителями.Несколько месяцев назад стало известно, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк диагностирован рак головного мозга. Актриса отменила спектакли, отказалась от участия в шоу и проходит лечение в специализированной клинике. По последним данным, Новый год она проведет в клинике, так как организм из-за длительного лечения ослаб, и ей не рекомендуют покидать пределы больницы. Однако родственникам разрешено посещать Анастасию в любое время.