Матчем между Сан-Хосе Шаркс и Филадельфия Флайерз завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Акулы на своей площадке разгромили летчиков со счетом 6:1. Единственную шайбу в составе проигравших забросил россиянин Иван Проворов.

Матчем между "Сан-Хосе Шаркс" и "Филадельфия Флайерз" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Акулы" на своей площадке разгромили "летчиков" со счетом 6:1. Единственную шайбу в составе проигравших забросил россиянин Иван Проворов.Она стала для защитника гостей девятой в нынешнем сезоне. Всего же в активе российского хоккеиста 23 (9+14) набранных очка в текущем чемпионате.