Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего армии Ирана Хабибулла Саяри.

Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего армии Ирана Хабибулла Саяри.Учения "Пояс морской безопасности" проходят в Индийском океане, они продлятся до 30 декабря. Их цель — отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности, сообщает ТАСС."Многие страны, конечно, хотели бы знать, что там происходит. Активировались и разведчики, но совместные учения – не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений. Ранее мы продемонстрировали это", — заявил Хабиболла Саяри.Маневры проходят на фоне череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там.Последнее серьезное обострение произошло в сентябре. Тогда несколько беспилотников атаковали объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана.В июне иранцы сбили американский стратегический беспилотный летательный аппарат, залетевший в воздушное пространство Исламской республики.