В германском Гельзенкирхене проходит традиционная Рождественская гонка. В соревнованиях принимают биатлонисты из девяти стран. Россию представляют Екатерина Юрлова-Перхт т Матвей Елисеев.

В германском Гельзенкирхене проходит традиционная Рождественская гонка. В соревнованиях принимают биатлонисты из девяти стран. Россию представляют Екатерина Юрлова-Перхт т Матвей Елисеев.Самая Рождественская гонка состоит из двух частей. Завершилась первая — гонка с общего старта. К сожалению, наш дуэт выступил неудачно, заняв последнее десятое место. Екатерину подвело падение на первом повороте, Матвея – неудачная стрельба.Победу одержала команда Италии, за которую выступали Доротея Вирер и Лукас Хофер. На втором месте первая сборная Германии в составе Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. Третьей стала украинская пара Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.