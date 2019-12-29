Калужский областной совет ветеранов передал российским военным в Сирии подарки к Новому году.

Калужский областной совет ветеранов передал российским военным в Сирии подарки к Новому году.За помощью в проведении акции члены совета обратились к областной администрации и директорам местных предприятий пищевой промышленности. Те откликнулись незамедлительно, и всего за несколько дней удалось собрать свыше двух тонн сладких подарков. Сотни коробок перед отправкой заполнили офис совета ветеранов."Пусть ребята знают, что мы о них помним. И что мы хотим, чтобы у них было все хорошо, и чтобы все эти сладости им принесли радость на Новый год. Это такой маленький новогодний подарок. Я думаю, ребятам будет очень приятно. И все ветераны Калужской области, прошедшие годы войны, все трудности, посылают низкий поклон и поздравления, а также желание сказать им очень добрые слова и поклониться им!", — сказала член Калужского областного совета ветеранов Алла Платова.В Сирию подарки вместе с другими продуктами и гуманитарной помощью для жителей арабской республики доставил военно-транспортный самолет ВКС России, сообщает "Россия 24".Груз сопровождал заместитель председателя совета ветеранов. Он же лично вручил подарки нашим военным: летчикам, техникам и бойцам военной полиции прямо на авиабазе.Это не первая подобная акция, организованная Калужскими ветеранами при поддержке минобороны России. В минувшем году они передавали гуманитарную помощь для воспитанников одного из сирийских детских домов."Мы тесно взаимодействуем с министерством обороны. Калужане всегда относились с гордостью к своей армии, помогали и будем помогать. Мы гордимся своей армией и ее традицией. Я сам в том году был в Сирии, и обедал в столовой и в летной и, солдатской. И видел — кормят хорошо наших ребят. Очень даже хорошо кормят. Но все равно, и в нашем возрасте, и тем более молодым людям всегда хочется что-то сладенькое", — говорит заместитель председателя областного совета ветеранов Калужской области Анатолий Исаченко.