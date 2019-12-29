Речь пойдет о популярнейших локациях на Карибах, в которых концентрируется основной спрос на покупку жилья и инвестиций богатых россиян.

Традиционно в зимний период многие ультрахайнеты отправляются отдыхать и путешествовать по странам Карибского бассейна, греться на собственных или арендованных виллах и яхтах. Но за последние пару лет, когда вопрос второго паспорта становится все более популярным (согласно The Wealth report, 39% российских ультрахайнетов его имеют и этот показатель с каждым годом только увеличивается).Ультрахайнетами называют состоятельных людей, размер чистых активов которых составляет не менее 30 млн долларов.Спрос на паспортные программы стран Карибского бассейна также значительно вырос. Так, по данным Knight Frank, этой зимой количество запросов на покупку недвижимости на Карибах выросло в два раза. Входной порог по сравнению с другими программами здесь невысокий от 100 тыс долларов, и паспорта дают огромное количество преимуществ для обладателя и его семьи.Директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева рассказала о самых популярных иммиграционных программах и островах для отдыха и яхтинга. Обычно покупка недвижимости на экзотических островах происходит, когда у человека уже есть многое, если не все: и дача на Рублевке, и вилла на Лазурном берегу, и квартира в Лондоне. Это уже, как минимум пятая недвижимость.Вилла на Барбадосе или апартаменты в Доминикане – преимущественно покупка для отдыха и хобби, однако в связи с программами иммиграции и инвестиционными перспективами все больше недвижимости здесь покупают именно для инвестиций (и не только ультрахайнеты).Инвесторов ожидает привлекательная доходность от арендного бизнеса: туристический поток на островах составляет порядка 46 млн человек в год, при этом стоимость аренды может достигать свыше 18 тыс долларов за неделю проживания, а программы гражданства за инвестиции в недвижимость дают возможность безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, Великобританию, Сингапур и Гонконг.Основываясь на запросах со стороны ультрасостоятельных клиентов, мы выделили топ-5 популярнейших локаций на Карибах, в которых концентрируется основной спрос богатых россиян.Сент-Китс и НевисГосударство, состоящее из двух островов-федераций. Столица – Бастер – расположена на острове Сент-Китс, там же проживает основная часть населения. Данная локация привлекает любителей дайвинга: вблизи островов находится примерно 400 утонувших судов. На острове множество интересных опций для отдыха: от спортивных комплексов, полей для гольфа, тенниса, клуба верховой езды, новой марины и всего необходимого для яхтинга и серфинга до SPA-программ в отелях и аутентичных ресторанов. По островам проходят многочисленные экскурсионные маршруты, на Невисе особенно популярны у туристов плантации и старинная архитектура.Сент-Китс и Невис также имеет выгодную паспортную программу – старейшую среди стран Карибского бассейна – участие в которой может быть обеспечено за счет приобретения недвижимости на островах. Цена за квадратный метр на острове Сент-Китс варьируется в диапазоне от 3,5 до 4 тыс долларов. Минимальный инвестиционный порог составляет 200 тыс долларов, причем инвестор вправе продать недвижимость спустя семь лет владения ею. В основном в этом бюджете приобретаются номера в пятизвездочных отелях, которые в дальнейшем находятся под управлением и сдаются в аренду с доходностью 3-4%. Как правило, инвесторы приобретают здесь объекты исключительно для участия в программе, а сами отдыхают редко, так как не совсем удобно добираться. Для особо искушенных здесь можно приобрести и роскошные виллы в бюджете от 1,5 до 10 млн долларов и уезжать на зимовку. Ведь это один из красивейших островов в мире.Сент-Китс и Невис также является лидером по количеству стран безвизового въезда – 154 страны, включая страны Шенгенской зоны и Великобританию.БарбадосОстров Барбадос расположен в восточной части Карибского бассейна. Самый популярный пляж острова – Аккра-Бич на южном побережье – облюбовали приверженцы активного отдыха. Здесь можно плавать с черепахами, нырять к коралловым рифам, заняться каякингом, серфингом или виндсерфингом. Для более спокойного отдыха с детьми подойдет побережье Hasting Rocks. В конце ноября здесь проходит фестиваль Barbados Food and Rum Festival, где стоит продегустировать блюда местной кухни. Масштабные празднования проходят и в День независимости Барбадоса – 30 ноября. В этот день пышно украшаются все здания города, проходит военный парад и организуются разнообразные ярмарки.Цены на недвижимость Барбадоса довольно демократичные: стоимость квадратного метра на острове составляет порядка 2,2-2,5 тыс долларов. Наши покупатели рассматривают как небольшие домики у моря площадью от 170 кв м, так и роскошные виллы площадью 1,8 тыс кв м. Цены вилл на первой линии моря начинаются от 3 млн долларов, а на отдалении от моря в менее престижных районах можно приобрести домик от 325 тыс. долл. Цены на небольшие апартаменты площадью 45 кв м начинаются от 175 тыс долларов.Сент-ЛюсияСент-Люсия – рай для спокойного и умиротворенного отдыха. Здесь есть все: от уютных маленьких пляжей и бухт до красочной дикой природы тропического леса. Любители активного отдыха могут подняться на вулкан и искупаться в природном источнике с водопадом. Здесь развита и развлекательная инфраструктура – есть каяки и катамараны, можно заняться снорклингом и виндсерфингом. Во многих отелях открыты SPA-центры. В ноябре на острове проходит главная яхтенная регата сезона – "Атлантическое Крейсерское Ралли". Трасса гонки проходит от Гран-Канария на Канарских островах до Родни-Бей-Марина на Сент-Люсии.Цены на недвижимость Сент-Люсии почти самые низкие среди всех островов Карибского бассейна: стоимость квадратного метра здесь колеблется от 1,8 до 2 тыс долларов.Сент-Люсия – не только отличная локация для яхтинга и отдыха, но и привлекательное инвестиционное направление. Паспортная программа Сент-Люсии одна из самых востребованных в странах Карибского бассейна: инвестору необходимо приобрести недвижимость на 300 тыс долларов, а также заплатить административные сборы в размере 50 тыс долларов. Это может быть как роскошная вилла для отдыха (стоимость на эксклюзивные объекты может достигать 35 млн долларов), но в основном цена объектов составляет от 500 тыс до 10 млн долларов. Более 60% покупателей недвижимости Сент- Люсии – британцы, но мы получаем запросы на эту локацию и от российских ультрахайнетов, желающий оказаться в уединении и без соотечественников.Под паспортную программу приобретают в основном апартаменты под управлением, которые в дальнейшем сдаются в аренду туристам.Гражданство Сент-Люсии дает возможность безвизового въезда в 145 стран, включая страны Шенгенского соглашения, Великобританию, Гонконг и Сингапур. Налоговая система Сент-Люсии очень "щадящая": здесь нет налогов на роскошь, дарение или наследство, а также налогов на активы за пределами страны.ДоминикаДоминика – государство в Карибском море, расположенное на одноименном острове. Доминика является самым крупным среди Наветренных островов и славится своими горячими источниками и прекрасной природой. Это отличная локация для дайвинга и подводной фотографии, а в парке Northern Forest обитает множество экзотических птиц.Одним из наиболее примечательных вариантов приобретения недвижимости острова является первый курорт Доминики – Cabrits Resort Kempinski. Курорт расположен на северо-западе острова на побережье Дугляс Бэй и окружен Национальным парком Карбис. Покупателю гарантируют ежегодный процентный доход 3-4% годовых. Также для участия в паспортной программе есть возможность покупки даже доли, а не апартаментов целиком. Стоимость квадратного метра на острове составляет в среднем 2 тыс долларов.Покупка недвижимости на острове также дает право подать заявку на получение гражданства Доминики. Паспорт Доминики дает возможность безвизового посещения 137 стран, включая страны Шенгенского соглашения, Великобританию, Сингапур и Гонконг. Главным преимуществом этой паспортной программы является ее низкая стоимость: минимальная сумма инвестиций – 200 тыс долларов.АнтигуаАнтигуа и Барбуда – маленькое государство в водах Карибского бассейна. Страна состоит из трех островов: Антигуа, Барбуда и Редонда. Остров Барбуда сильно пострадал после урагана Ирма, поэтому основное внимание акцентировано на острове Антигуа. Здесь интересно любителям дайвинга и снорклинга, можно поплавать в компании дельфинов и скатов. На острове есть площадки для игры в гольф, теннис, крикет, и созданы все условия для катания на скутерах и каяках.Стоимость квадратного метра на Антигуа незначительно выше, чем на других островах и в среднем составляет от 3,5-4 тыс долларов. Виллы средней площадью в 150 кв м можно приобрести в диапазоне от 700 тыс до 1 млн долларов, а от 300 кв м – от 2 млн долларов.При покупке недвижимости на сумму свыше 400 тыс долларов инвестор может подать заявку на получение паспорта Антигуа и Барбуда, в которую он также может включить супруга/супругу, материально зависимых детей до 26 лет и родителей старше 58 лет, как и в большинстве программ. Гражданство этого островного государства привлекательно лояльной системой налогообложения и возможностью безвизового посещения 149 стран, включая страны Евросоюза, Великобританию, Гонконг и Сингапур.Для паспортной программы объекты недвижимости квотируются правительством, но это не ограничивает покупателя, а скорее оберегает его от непроверенных застройщиков. Инвестор может приобрести земельный участок, отель, виллу или квартиру. Здесь нет недостатка в роскошном жилье. Однако преимущественно покупатели, участвующие в паспортной программе, приобретают апартаменты или небольшие домики для отдыха и сдачи в аренду.Подводя итог можно сказать, что Карибы – это одно из самых уникальных и востребованных направлений не только для путешествий на новогодние каникулы, но и для покупки недвижимости для отдыха – как дальняя дача или для получения второго паспорта, который открывает безграничные возможности как для инвестора, так и для всей его семьи.