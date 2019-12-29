Конкурс Лидеры России позволяет выстреливать тем, у кого нет связей и денег, но есть талант. К счастью, счет таким людям - уже на тысячи. Подведены итоги нового этапа этого конкурса.

Конкурс "Лидеры России" позволяет "выстреливать" тем, у кого нет связей и денег, но есть талант. К счастью, счет таким людям — уже на тысячи. Подведены итоги нового этапа этого конкурса.Оперативное совещание начинается в лифте. Движемся в район конденсатора паровой турбины. Теоретическая вводная от профильного чиновника.Его энергии хватит и на несведущего в области систем теплоснабжения корреспондента, и на всю штатную структуру региональной генерирующей компании, ведь физик, математик и просто энергетик со стажем Евгений Грабчак только в марте стал победителем конкурса "Лидеры России" и вот уже — заместитель федерального министра! И пока съемочная группа открывает для себя неизведанное, чиновник новой формации делится сокровенным. "Подходы помогли. К изучению, к пониманию, к научению", — отметил Грабчак.Пастушья дворняжка безрезультатно пытается привлечь внимание хозяина. Бычки-герефорды требуют сенажа и размола пшеницы. Станислав Горянский по-хозяйски обходит угодья. Он принял этот вызов, не сомневаясь в успехе. Дошел до финала всероссийского конкурса. И пусть не победил, но участвовал.Скоро начнется заседание Наблюдательного совета. Известнейшие имена из совершенно разных сфер: Павел Лунгин, Леонид Рошаль, Михаил Гусман. Понятно, что специалисты-управленцы экстра-класса нужны в любых сферах.Наблюдательный совет конкурса "Лидеры России" подводит итоги отборочного тура-2019. Полуфиналистами стали 3300 человек."У нас в прошлом году были более 1000 проектов. В этом году предложений по реализации соцпроектов в рамках проекта "Сердце лидера" больше 21 тысячи, и радует, что ребята, которые такие проекты начали реализовывать, их не бросают", — сказал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента."Чуть побольше женщин сейчас — около 18% — чем в прошлом году. Например, в треке "Здравоохранение" у нас ситуация гораздо лучше. В науке тоже неплохая ситуация", — подчеркнул Алексей Комиссаров, гендиректор АНО "Россия — страна возможностей".Этот космический корабль — объект пристального внимания курской администрации и областного вице-губернатора Вячеслава Берзина. Самая высокотехнологичная школа будущего — курское настоящее.Победитель конкурса Вячеслав Берзин -стал заместителем губернатора Курской области. "Есть определенный проект, который мы запустим и который представим первые в стране. Пока это секрет", — рассказал Берзин. Под его началом цифровизация региона, промышленность, инновации, будущее. Вот оно — в деталях микросхем. Отечественная разработка.Лучшие из лучших учатся в Высшей школе госуправления, и это — кадровый резерв страны. Новый конкурс открывает новые возможности. Главное не сдаваться.