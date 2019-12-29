Лодку с останками человеческих тел выбросило в пятницу прибоем на остров Садо (префектура Ниигато).

Лодку с останками человеческих тел выбросило в пятницу прибоем на остров Садо (префектура Ниигато), сообщает "Вести Приморье". Она сильно повреждена, но, судя по надписям на корейском языке на борту, судно – северокорейского происхождения.Японская береговая охрана, осмотрев судно, обнаружила несколько сильноразложившихся тел (у трех из пяти найденных тел даже невозможно установить возраст) и частей тел, включая две отрезанные головы.Такие "корабли-призраки" не раз обнаруживались у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР. Агентство "Киодо" уточняет, что из-за сезонных северо-западных ветров десятки деревянных лодок дрейфуют каждую зиму через Японское море из Северной Кореи к берегам Японии. Из-за длительного дрейфа нередко экипаж находят мертвым, часть тел успевает разложиться до состояния скелетов.