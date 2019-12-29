Португалец Леонарду Жардим в воскресенье покинет пост главного тренера Монако. Новым тренером команды Александра Головина станет Лоран Блан.

Португалец Леонарду Жардим в воскресенье покинет пост главного тренера "Монако". Новым тренером команды Александра Головина станет Лоран Блан.Руководство "Монако" собиралось уволить Жардима еще неделю назад, в случае неудаче в игре с "Лиллем".. Но монегаски разгромили соперника 5:1 и завершили первый круг на шестом месте. Однако 45-летний португалец все же сложит себя полномочия. Это решение было принято на встрече Жардима с правлением клуба.Леонарду Жардим работал в "Монако" в 2014 году. В сезоне 2016/17монегаски выиграли чемпионат Франции. Осенью 2018 после провального старта Леонарду Жардим был отправлен в отставку. Но через несколько месяцев он вернулся на должность главного тренера.