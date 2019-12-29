Елена Летучая умеет удивлять своих преданных поклонников. Так знаменитость показала им публичные ласки с мохнатым красавцем.

Елена Летучая умеет удивлять своих преданных поклонников. Так знаменитость показала им публичные ласки с мохнатым красавцем.Телеведущая опубликовала несколько снимков, на которых красуется вместе с домашним любимцем. Здоровая собака по кличке Акита так и пытается вывернуться из рук хозяйки, чтобы похулиганить и облизать ее. По всей видимости, животное совсем не против того, чтобы его держали, однако явно не любит позировать на камеру."Мыведем Календарь Фотографии как растет Акита🐶 прошло 4 месяца, аподнять я ее уже не могу и видимо она не очень любит фотографироваться😂" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Елена в своем инстаграм-аккаунте. Похоже, ситуация ее весьма забавляет, несмотря на то, что удержать на руках крутящуюся собаку не так-то просто.Поклонникам же забавные кадры пришлись по душе. Многие поспешили оставить комплименты любви Летучей к братьям нашим меньшим. Впрочем, нашлись и те, кто поинтересовался, как супруг телеведущей справляется с аллергией на животных. Выяснилось, что мохнатое очарование живет, в основном на улице, поэтому проблем с его содержанием нет.Акиты такие 😂 фотогеничные до ужаса, а фотаться не любят 😅 наш тоже вечно норовит отвернуться как только телефон достаешь 🤪", "Большая уже какая, коровка 😂", "Какая она шкода клевая!!!🤩😂", "Божественная какая-то собака просто😅😅😅🔥", "Пухляш какой)) Расти девочка большой, послушной😊", – высказались комментаторы.Публикация от (@elenapegas) 27 Дек 2019 в 11:47 PST