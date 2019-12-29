Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завоевать медаль масс-старта на 10 километров на первом этапе Тур де Ски, который проходит в Швейцарии. 24-летняя россиянка завершила гонку на шестой строчке.

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завоевать медаль масс-старта на 10 километров на первом этапе "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии. 24-летняя россиянка завершила гонку на шестой строчке.Победу праздновала лыжница из Норвегии Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 28 минут 12,1 секунды. Следом за ней на пьедестале расположились ее соотечественница Хайди Венг (+12,3) и шведка Эбба Андерссон (+12,9). Непряева проиграла Йохауг 40,1 секунды.Помимо Непряевой в десятке лучших больше россиянок не оказалось.