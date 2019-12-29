Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле."Из Колумбии были подготовлены, профинансированы и направлены <...> все заговоры с целью дестабилизировать ситуацию в Венесуэле и осуществить государственный переворот", — заявил Николас Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.Глава Венесуэлы также призвал военнослужащих и народное ополчение в штатах, граничащих с Колумбией, сохранять максимальную бдительность и готовность, сообщает ТАСС.В конце ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Колумбию в подготовке новых провокаций. Он утверждает, что по указке Пентагона на границе хотят устроить военный конфликт.В середине декабря представители венесуэльской оппозиции совершили нападение на воинскую часть и похитили хранившееся там оружие; потом их задержали, а оружие вернули. По данным властей, напавшие проходили обучение в тренировочных лагерях Колумбии.