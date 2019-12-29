В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в сравнении с прошлыми годами.

В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей в сравнении с прошлыми годами.Такую информацию озвучило AP со ссылкой на статистические данные, собранные газетой USA Today и Северо-Восточным университетом в Бостоне, передает ТАСС.Массовыми убийствами в США считаются случаи, когда от рук злоумышленников погибают четыре или больше человек. В 2019 году был зарегистрирован 41 случай таких массовых убийств. В 33 случаях гибель людей была связана со стрельбой.В результате таких нападений в 2019 году в США погибли 211 человек.Подобная статистика ведется с 2004 года, но архивные документы говорят о том, что данные этого года превышают показатели по количеству массовых убийств с 70-х годов XX века.