Симона Юнусова регулярно рассказывает поклонникам о жизни старшей дочери музыканта Тимати. Недавний поступок пятилетней девочки вызвал неприятные чувства у поклонников.

Симона Юнусова регулярно рассказывает поклонникам о жизни старшей дочери музыканта Тимати. Недавний поступок пятилетней девочки вызвал неприятные чувства у поклонников.Несколько дней назад Симона Юнусова отправилась с внучкой Алисой на море. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, малышка прыгает со скакалкой, читает стихотворения и гуляет по пляжу.Один из роликов вызвал жаркие споры поклонников. В кадре пятилетняя Алиса декламирует строчки из произведения Саши Черного, после чего кусает большой палец ноги бабушки."Вы спрашиваете, как мы учим стихи. По-разному, важно, чтобы было интересно. P.S. Поспорим, что наибольшее количество комментариев будет о том, что Алиса взяла палец моей ноги в рот?! Поговорим об этом?", – обратилась мать к поклонникам.Многие подписчики признались, что испытали неприятные чувства во время просмотра видеозаписи. "Мне мерзко на это смотреть, я брезгливая", – выразила мнение одна пользовательница. "Реально перебор", – согласилась с ней другая.25 Дек 2019 в 7:57 PSTОднако нашлись и те, кто поддержал мать . Многие комментаторы заявили, что их дети тоже любят кусать их за разные части тела. По их словам, таким образом они выражают сильную привзянность. "Алисе палец в рот не клади", – цитирует одного из пользователей .