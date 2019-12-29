Жениться лучше по любви, но физическое влечение не должно быть причиной для вступления в брак, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе Церковь и мир на телеканале Россия 24.

Жениться лучше по любви, но физическое влечение не должно быть причиной для вступления в брак, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Когда страсти улягутся, в браке начнутся проблемы, потому что мужа и жену ничего не связывает. Кроме того, христианские браки не всегда заключались по любви. До революции родители подыскивали супругов своим детям, те вступали в брак, а уж потом приходила любовь. Может, не всегда приходила, но ведь христианский брак основан не только на влюбленности, добавил митрополит.По его словам, христианский брак заключается по взаимному согласию, в нем рождается столько детей, сколько даст бог, а его основа – это христианская вера, верность и преданность.