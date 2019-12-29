Гимнаст не удержал равновесие во время выступления на канате и рухнул вниз. Инцидент запечатлел на видео один из зрителей, присутствовавший на цирковом выступлении, где и произошло ЧП. Известно, что пострадавший артист был доставлен в больницу.

Один из зрителей, пришедший на цирковое выступление, проходившее в минувшую субботу, 28 декабря, в Тольятти, запечатлел на камеру своего смартфона ЧП с участием артиста.Судя по кадрам, канатоходец допустил ошибку во время выполнения одного из элементов и потерял равновесие.Мужчина выступал без страховки и сорвался вниз, упав с многометровой высоты. После падения он не смог подняться самостоятельно.Как сообщают местные СМИ, пострадавший был доставлен в больницу. Характер полученных им повреждений пока не уточняется, однако, по предварительным данным, речь может идти об ушибах.