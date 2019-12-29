Минимальный размер оплаты труда увеличился и с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

Минимальный размер оплаты труда увеличился и с 1 января 2020 года составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.Предыдущий МРОТ равнялся 11 тысячам 280 рублям.Следствием такого увеличения станет повышение компенсаций и социальных выплат, заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. По ее словам, в некоторых регионах показатель будет выше из-за северных коэффициентов и надбавок, передает ТАСС.