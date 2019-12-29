Чилийский полузащитник футбольной Барселоны Артуро Видаль подал в суд на свой клуб. Причиной иска хавбека стала невыплата каталонцами премиальных. Видаль намерен взыскать с Барсы 2,4 миллиона евро.

Чилийский полузащитник футбольной "Барселоны" Артуро Видаль подал в суд на свой клуб. Причиной иска хавбека стала невыплата каталонцами премиальных. Видаль намерен взыскать с "Барсы" 2,4 миллиона евро.Контракт Видаля содержит пункт, по которому клуб из столицы Каталонии обязуется выплатить Видалю премиальные в случае, если он сыграет 60 процентов матчей от общего числа игр "Барселоны" прошлого сезона, сообщает ТАСС.Однако боссы клуба считают немного иначе. В "Барселоне" готовы были выплачивать премию только, если он сыграл не менее 45 минут за матч. Видаль же по большей части выходил на замену и играл меньше тайма.Впрочем, чилиец не собирается отступать – его юристы уверены, что их клиент сможет рассчитывать минимум на половину полагающихся ему денег, претендовать на бонусы за участие в Лиге чемпионов и выигрыш с клубом чемпионата Испании.