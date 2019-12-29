На сайте правительства Великобритании по ошибке выложили данные награжденных высшими государственными наградами Соединенного Королевства.

На сайте правительства Великобритании по ошибке выложили данные награжденных высшими государственными наградами Соединенного Королевства.По данным Guardian, домашние адреса знаменитостей, политиков и госслужащих провисел в общем доступе несколько часов. Это 1097 человек, в том числе Элтон Джон, барабанщик Queen Роджер Тейлор, кинорежиссеры Стив Маккуин и Сэм Мендес, экс-лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит.Секретарит кабмина принес свои извинения пострадавшим. Обстоятельства произошедшего выясняются.