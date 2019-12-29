В йеменском городе Эд-Далиа прогремел взрыв на военном параде. По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали. Парад проходил на стадионе ас-Сумуд, когда над трибуной взорвался беспилотник. Возможно, в него была заложена взрывчатка.

В йеменском городе Эд-Далиа прогремел взрыв на военном параде. По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали.Парад проходил на стадионе ас-Сумуд, когда над трибуной взорвался беспилотник. Возможно, в него была заложена взрывчатка, пишет РИА Новости.Тем не менее силы "Пояса безопасности", которые подчиняются Переходному совету Южного Йемена, обвинили в организации взрыва йеменских мятежников-хуситов.Ранее начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ Александр Леонов предупредил о растущей угрозе терактов с использованием дронов. Причем, по его словам, беспилотники все чаще используют и вооруженные силы различных стран, и незаконные формирования.