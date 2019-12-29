В Вене продолжаются затяжные российско-украинские переговоры по газу. Предполагалось, что условия транзита финализируют еще в субботу. Но после целого дня обсуждений сделать этого не удалось.

В Вене продолжаются затяжные российско-украинские переговоры по газу. Предполагалось, что условия транзита финализируют еще в субботу. Но после целого дня обсуждений сделать этого не удалось.В "Нафтогазе" рассказали, что сейчас стороны буквально сражаются "за каждую запятую" в договоре. И несмотря на достижение определенного прогресса, итоговые тексты соглашения до сих пор не готовы.Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.Новый контракт на транзит газа подразумевает, что будут отозваны все взаимные иски и сняты аресты с имущества "Газпрома" в Европе, сообщает телеканал "Россия 24".