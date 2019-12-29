29.12.2019

2019-12-29 11:20:04

Наши снова первые!

в Ленцерхайде (Швейцария) стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». В первый соревновательный день спортсмены состязались в масс-старте на 10 и 15 км свободным стилем. Российская команда, в составе которой был и муромлянин Иван Якимушкин, вновь одержала победу. Напомним, Иван Якимушкин - российский лыжник. В прошлом году стал чемпионом России в составе сборной Тюменской области. Он является трехкратным победителем Универсиады в Красноярске 2019 года.