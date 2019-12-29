В Монако, где играет полузащитник сборной России Александр Головин, сменился главный тренер. Португалец Леонарду Жардим покинул свой пост, а его преемником назначен Роберт Морено.

В "Монако", где играет полузащитник сборной России Александр Головин, сменился главный тренер. Португалец Леонарду Жардим покинул свой пост, а его преемником назначен Роберт Морено.Уроженец Каталонии Роберт Морено на протяжении многих лет был правой рукой Луиса Энрике. Их дуэт работал в "Роме", "Сельте", "Барселоне" и борной Испании. Когда Луис Энрике по семейным обстоятельствам покинул пост главного тренера испанской сборной, Морено стал исполняющим обязанности наставника команды. Под его руководством испанцы пробились в финальную стадию чемпионата Европы. Но затем Луис Энрике вернулся на свое рабочее место и больше не пожелал работать с бывшим помощником. Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако".В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции. Дебют испанского специалист на посту тренера монегасков состоится 11 января. В этот день Александр Головин и его товарищи сыграют в Париже против чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен".