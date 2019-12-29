Актриса Чулпан Хаматова поделилась воспоминаниями о Галине Волчек. Знаменитость выступила во время церемонии прощания с режиссером.

Актриса Чулпан Хаматова поделилась воспоминаниями о ГалинеВолчек. Знаменитость выступила во время церемонии прощания с режиссером.В "Современнике" простились с актрисой и режиссером ГалинойВолчек. Среди прочих несколько слов о худруке театра сказала Чулпан Хаматова."Ее последняя премьера – "Двое на качелях" – она повторяла:с любимыми не расставайтесь. И нет ничего важнее любви... 24 декабря явернулась из Канады, хотела приехать к ней в больницу, и Катя, жена Дениса,сказала мне: "Да, конечно". Но не получилось", – поведала артистка.После Чулпан вспомнила, как много лет назад, репетируяпостановку "Мамапапасынсобака", оставила новорожденную дочь в кабинетеГалины Волчек. Денег на няню у Хаматовой тогда не было."А в зале все курили, и пятимесячная моя дочь спала вкорзинке в кабинете Галины Борисовны. В корзинке была установлена радионяня. Ивот однажды в зале мы слышим, как в кабинет входит Галина Борисовна и говорит:"Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?" Аринка ей что-то по-своему звукамиотвечает, а Галина Борисовна: "Ну ты не обижайся на нее. Прости". В разныепериоды жизни я училась у нее... прощать. "Любить и прощать", – цитирует ЧулпанХаматову .29 Июл 2019 в 3:53 PDTНапомним, художественный руководитель театра"Современник" скончалась 26 декабря. По предварительнойверсии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончинынесколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.