Актриса Чулпан Хаматова поделилась воспоминаниями о Галине
Волчек. Знаменитость выступила во время церемонии прощания с режиссером.
Актриса Чулпан Хаматова поделилась воспоминаниями о Галине
Волчек. Знаменитость выступила во время церемонии прощания с режиссером.
В "Современнике" простились с актрисой и режиссером Галиной
Волчек. Среди прочих несколько слов о худруке театра сказала Чулпан Хаматова.
"Ее последняя премьера – "Двое на качелях" – она повторяла:
с любимыми не расставайтесь. И нет ничего важнее любви... 24 декабря я
вернулась из Канады, хотела приехать к ней в больницу, и Катя, жена Дениса,
сказала мне: "Да, конечно". Но не получилось", – поведала артистка.
После Чулпан вспомнила, как много лет назад, репетируя
постановку "Мамапапасынсобака", оставила новорожденную дочь в кабинете
Галины Волчек. Денег на няню у Хаматовой тогда не было.
"А в зале все курили, и пятимесячная моя дочь спала в
корзинке в кабинете Галины Борисовны. В корзинке была установлена радионяня. И
вот однажды в зале мы слышим, как в кабинет входит Галина Борисовна и говорит:
"Ну что, мать твоя – кукушка, бросила тебя?" Аринка ей что-то по-своему звуками
отвечает, а Галина Борисовна: "Ну ты не обижайся на нее. Прости". В разные
периоды жизни я училась у нее... прощать. "Любить и прощать", – цитирует Чулпан
Хаматову .
29 Июл 2019 в 3:53 PDT
Напомним, художественный руководитель театра
"Современник" скончалась 26 декабря. По предварительной
версии, артистка умерла от отека головного мозга и легких. До кончины
несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице с воспалением легких.