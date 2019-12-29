На 29 декабря назначен обмен пленными между Киевом и Донбассом. Киев вроде бы все подтверждает.

На 29 декабря назначен обмен пленными между Киевом и Донбассом. Киев вроде бы все подтверждает.Пункт пропуска полностью забит машинами, которые едут со стороны Украины. Мы находимся на нейтральной территории. Движение замерло не меньше, чем на километр. Нестандартная ситуация. Проверяют все и всех. Любая мелочь может вызвать подозрение.За безопасность отвечает МВД Донецкой народной республики. Пост усилен, сотрудников в несколько раз больше обычного.Флаг Донецкой народной республики, через километр — флаг Украины. Именно здесь проедут автобусы. Неподалеку идут боевые действия. Но завтра будет полная тишина. Обеспечена полная безопасность, чтобы обмен, несмотря ни на что, состоялся.В Донецке по непонятным причинам — наверное, просто боятся сглазить — отказались комментировать завтрашний обмен. Но в Луганске нам сообщили, что все уже точно согласовано и готово."Сегодня закончилась верификация. В результате были установлены дополнительные лица, которые изъявили желание участвовать в обмене. На сегодняшний день у нас достигнута договоренность с украинской стороной в рамках принятого решения "нормандской встречи" обменяться людьми, удерживаемыми на территориях, в списках: все установленные — на всех установленных", — заявила Ольга Копцева, руководитель Рабочей группы по обмену пленными от ЛНР.Для находящихся пока под стражей в двух СИЗО и нескольких колониях военнопленных пошел обратный отсчет. Бессонная ночь, полная ожидания встреч с родными и близкими, гарантирована. Оказались эти люди здесь по разным причинам. Кто-то был захвачен в бою, есть те, кто уличен в шпионаже. Немного таких, кто по чистой случайности заблудился и попал в плен."На блокпост завез водитель, там и попали. Не в боевых действиях не был, ничего, даже без оружия были", — рассказал один из украинских военных.Косвенное свидетельство того, что в местах содержания к пленным было нормальное отношение — в словах водителя. Он уже знает, что завтра будет освобожден и уедет на родину. И теперь думает, как бы забрать еще и машину.В республиках ждут своих родных и близких. Не только мужчин, которые воевали. Родственница Марины Дядык была арестована только за то, что уже при ДНР ее переизбрали на посту главы администрации одного из сельских поселений. Женщина в тюрьме уже целый год.Точное время еще может корректироваться, но пока известно, что обмен военнопленными должен состоятся 29 декабря в 11 часов утра. 55 человек будут отправлены на Украину, 87 должны вернуться домой в народные республики.Опыт показывает, что в самый последний момент возможны изменения. Обычно их вносит украинская сторона. Но на сам обмен это вряд ли повлияет. По словам представителей луганских и донецких властей, никаких препятствий нет.