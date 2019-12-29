Долгое время всю страну интересовал вопрос, состоит ли певица Ольга Бузова в отношениях с блогером Давидом Манукяном. В канун Нового года исполнительница подтвердила эту информацию.

Долгое время всю страну интересовал вопрос, состоит ли певица Ольга Бузова в отношениях с блогером Давидом Манукяном. В канун Нового года исполнительница подтвердила эту информацию.В финале шоу "План Б" артистка призналась своему другу Тимуру Батрутдинову в том, что она, наконец, встретила свою любовь. По ее словам, она безмерно счастлива в отношениях с блогером.Оказалось, что их роман длится уже несколько месяцев. Сейчас молодые люди живут вместе."Я решила пропустить "План В" и "План Г" и перешла сразу к "Плану Д". Его зовут Давид", – открыто заявила артистка.Во время разговора с юмористом Ольга не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Звезда утверждает, именно сейчас поняла фразу "Счастье любит тишину".28 Дек 2019 в 11:24 PST"Я никому не говорю об этом, просто даже стесняюсь тебе рассказывать, если честно. Это чувство пришло, и ты больше ничего не можешь сделать. Мне так нравится оно, это такое святое, то, что я храню и оберегаю", – призналась исполнительница.Больше всего Бузову радует тот факт, что они с Манукяном познакомились не во время очередного шоу. Впервые звезды встретились за кадром – во время съемок клипа на песню Ольги "Лайкер". Уже с первого взгляда стало понятно, что между певицей и блогером промелькнула искра.