Руководитель Первой кнопки не смог не приехать прощание с худруком Современника. И сделал у гроба неожиданное признание.

Руководитель Первой кнопки не смог не приехать прощание с худруком "Современника". И сделал у гроба неожиданное признание.В "Современнике" завершается церемония прощания с легендарным художественным руководителем Галиной Волчек. Одним из последних на гражданской панихиде слово взял Констнтин Эрнст."Для меня Галина Борисовна была второй мамой, – сделал неожиданное признание глава Первого канала. – При ее загруженности у неё находилось время на каждого. Волчек очень любила детей Макса и Аллы, она очень любила наших с Соней детей. Постоянно звонила и отправляла подарки, хотя была занята 24/7. Мы все приходили в "Современник" лечиться ее любовью".Напомним, упомянутая Эрнстом Алла Пугачева на траурной церемонии не присутствовала и отправила вместо себя мужа – Максима Галкина. "Сегодня Кристина здесь и брат мой. Здесь должна быть Алла Борисовна. Но у нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь. Спасибо, что были бабушкой для наших детей. Страна держится за счет таких людей", – пояснил юморист.Похоронят на 5-м участке Новодевичьего кладбище возле Марка Захарова, которого тоже не стало в в 2019-м. Год театра в России забрал лучших...