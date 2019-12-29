Жительница города Щербинка систематически предоставляла наркозависимым лицам свою квартиру для употребления наркотических средств...

Оперативники уголовного розыска МО МВД России «Щербинский» г. Москвы задержали 54-летнюю местную жительницу, подозреваемую в организации притона для потребления наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что 54-летняя жительница города Щербинка систематически предоставляла наркозависимым лицам свою квартиру для употребления наркотических средств. Взамен она получала алкогольную продукцию.В ходе обследования жилого помещения стражи порядка обнаружили три использованных шприца. Также в квартире находились трое ранее судимых за различные противоправные деяния граждан с внешними признаками наркотического опьянения.По данному факту отделением дознания МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79