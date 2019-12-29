Иван Охлобыстин не смог пройти мимо призыва Алены Водонаевой не рожать стране рабов. Многодетный отец жестко ответил телеведущей.

Иван Охлобыстин не смог пройти мимо призыва Алены Водонаевой "не рожать стране рабов". Многодетный отец жестко ответил телеведущей.Алена Водонаева известна своими резкими высказываниями. Недавно знаменитость раскритиковала семьи, которые растят несколько детей в нищете. По ее мнению, такие люди являются "необразованным быдлом", которым "не хватает ума и ответственности".Звезда сериала "Интерны" не согласился со словами телеведущей. Иван Охлобыстин считает, что после такого заявления Алене Водонаевой больше не стоит появляться на телевидении. Кроме того, он посоветовал ей переехать в другую страну."Еще одна проститутка посоветовала "не рожать этому государству рабов". Хорошо бы ввести на телевизионных каналах определенный ценз на должность телеведущих – ограждать соотечественников от дам с пониженной социальной ответственностью", – написал на странице во "Вконтакте".23 Дек 2019 в 11:45 PSTНапомним, с 1995 года актер состоит в браке с Оксаной Арбузовой. Супруги воспитывают шестерых детей: сыновей Василия и Савву и дочерей Анфису, Евдокию, Варвару и Иоанну. Кроме того, является крестным отцом около 50 малышей.