Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта Миротворец. В список попали пассажиры Таврии, которые упоминались в репортажах российских СМИ.

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец". В список попали пассажиры "Таврии", которые упоминались в репортажах российских СМИ."Таврия" стала первым пассажирским составом, проехавшим по Крымскому мосту. На Украине из-за начала железнодорожного сообщения с Крымом возбудили уголовное дело.Сайт "Миротворец" не является официальным ресурсом, напоминает телеканал "Россия 24". Российский Крым администраторы сайта считают оккупированной украинской территорией.